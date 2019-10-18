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Названа причина ранней смерти у женщин 

Вечерняя Москва 1 час назад
Названа причина ранней смерти у женщин
Фото: depositphotos.com
Нерегулярный менструальный цикл связали с риском ранней смерти. Такие выводы озвучили ученые Американского общества репродуктивной медицины на 75-м научном конгрессе в Филадельфии.
Они провели исследование, в котором приняли участие женщины с 14 до 48 лет, не имеющие серьезных проблем со здоровьем. Также учитывались такие факторы, как их образ жизни, физическая активность и вес. Участниц разделили на три группы по возрасту. Данные собирались в течение 18 лет. Отмечается, что это время умерло более 1500 участников — у большей части из них обнаружили онкологию, у остальных — проблемы с сердечно-сосудистой системы.
Результаты исследования показали, что у женщин с нерегулярными менструациями или с длительным циклом была большая вероятность скончаться в раннем возрасте. В частности, женщины с циклом от 32 до 39 дней, оказывались в зоне риска чаще на 23 процента.
По словам вице-президента Американского общества репродуктивной медицины доктора Хью Тейлора, беспокоиться следует девушкам и женщинам, у которых произошли любые отклонения в регулярности или продолжительности цикла, так как это может означать скрытые проблемы со здоровьем. Так, следует проверить эндокринную систему, вероятность появления новообразований, а также наличие половых инфекций и других заболеваний, пишет Infox.
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