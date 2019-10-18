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При лишнем весе в легкие человека попадает жир 

ИД «Собеседник» + ещё 1 3 часа назад
При лишнем весе в легкие человека попадает жир
Фото: ИД "Собеседник"
В легких людей с большими объёмами лишнего веса исследователи обнаружили частицы жира.
Ученые из Австралии выяснили, что при наличии больших объемов лишнего веса или серьезном ожирении в лёгкие может проникать жир. Именно он становится причиной развития респираторных расстройств, включая и астму.
Было известно, что люди с ожирением часто страдают от одышки, нарушений дыхания, астмы и других респираторных проблем. Точной причины этого ученые не знали, но предполагали, что огромные объемы веса просто элементарно сдавливают легкие, из-за чего человеку и бывает трудно дышать.
Однако вскрытие нескольких десятков жертв лишнего веса и ожирения помогло выявить истинную причину. У большинства из них в лёгких была обнаружена адипозная ткань — именно так в медицине называют жир. Эта ткань плотно закупоривает дыхательные пути, что, как несложно предположить, ограничивает приток кислорода. И чем выше был вес человека, тем больше жира в лёгких у него формировалось.
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