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02:54 Минздрав объявил список смертельно опасных прививок 

Ura.Ru 39 минут назад
Объявлен список смертельно опасных прививок
Фото: URA.RU
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента. Ведомство разместило информацию в методических рекомендациях по расследованию и профилактике поствакцинальных осложнений.
Как указано в методичке, внезапная смерть пациента может быть связана с прививкой, даже если трагедия произошла спустя 30 дней после вакцинации.
«Осложнения может вызвать вакцина АКДС [прививка против дифтерии, столбняка и коклюша], иммуноглобулины, различные сыворотки и аллергены. Также осложнениями может отозваться вакцина БЦЖ [противотуберкулезная прививка]», — уточняет «Царьград».
Как отмечает издание, осложнения разной степени тяжести могут проявиться через полтора или два года после укола.
В документе врачам предлагают рекомендации на случай, если у пациента возникли осложнения на прививку. Так, медикам необходимо оказать помощь пострадавшему, а затем сообщить о произошедшем главврачу, который должен уведомить Росздравнадзор и Роспотребнадзор. После этого использование подозрительной вакцины должно быть остановлено.
Кроме того, в документе описаны незначительные осложнения, которые могут возникнуть после прививки. Речь идет о боли в месте укола, насморке, отеке, покраснении и повышении температуры. Кроме того, ведомство упоминает и о психологических реакциях на вакцинацию, которые можно спутать с настоящими побочными эффектами. Среди них дрожание рук, покалывание вокруг рта, обмороки, а также тошнота и рвота у детей.
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Новости , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Росздравнадзор , Царьград ТВ
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