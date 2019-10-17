Назван новый признак преждевременной смерти

Ученые Гарвардской медицинской школы в США выяснили, что избыточная нейронная активность мозга, которая связана с деменцией и эпилепсией, играет роль в старении и способствует короткой продолжительности жизни человека. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали гены в тканях мозга людей, умерших в возрасте от 60 до 100 лет. Оказалось, что у людей, доживших до глубокой старости, наблюдалась более низкая активность генов, связанных с нервным возбуждением, чем у тех, кто умер в возрасте 60-80 лет. Активность ДНК определяли по количеству транскриптов — РНК-молекул, синтезирующихся в ходе экспрессии генов.

Дополнительные эксперименты на нематодах и генетически модифицированных мышах, а также анализ тканей мозга долгожителей продемонстрировал причинно-следственную связь между изменениями в нервном возбуждении и продолжительностью жизни. При этом ключевую роль играл белок REST, который подавляет избыточную активность нейронов. Блокирование этого белка увеличивает риск ранней смерти.