Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина приняла злокачественную опухоль за беременность 

Lenta.ru Только что
Женщина приняла опухоль за беременность
Фото: Lenta.ru
Жительница британского города Бовингтон, графство Дорсет, спутала злокачественную опухоль с беременностью. Об этом сообщает издание Daily Mail.
31-летняя Виктория Джонстон (Victoria Johnston) узнала о беременности благодаря тесту, купленному в аптеке.
«В первые пять недель после теста я чувствовала, что что-то не так, — вспоминает она. — Это трудно объяснить, но я просто не ощущала себя беременной».
Ее постоянно тошнило, а живот рос куда быстрее ожидаемого.
УЗИ на двенадцатой неделе беременности показало, что подозрения были не напрасны. Вместо плода у женщины нашли так называемый пузырный занос — продукт зачатия, при котором отсутствует нормальное развитие эмбриона. В некоторых случаях он может трансформироваться в злокачественную опухоль.
Джонстон утверждает, что известие вызвало бурю эмоций. Она одновременно скорбела о потере ребенка, которого, как оказалось, никогда не было, и опасалась, что из-за смертельной болезни не сможет увидеть, как растет ее дочь Кейтлин (Kaitlin), родившаяся два года назад.
После удаления новообразования женщина прошла два курса химиотерапии. Лечение оказалось эффективным, однако сохраняется вероятность рецидива. Чтобы вовремя заметить возвращение болезни, в течение следующих десяти лет ей придется регулярно сдавать анализ крови.
В марте сообщалось о британке, которая приняла раковую опухоль яичников за беременность. Женщина страдала бесплодием, однако мечтала о детях и решила, что ей все же удалось забеременеть.
Работает ли гомеопатия на самом деле
Последние новости
Сотрудников посольства США обнаружили в Северодвинске Сотрудников посольства США обнаружили в Северодвинске Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым Путин разрешил полиции выносить предостережения гражданам Путин разрешил полиции выносить предостережения гражданам
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как получить незарегистрированные лекарства для детей
Как получить незарегистрированные лекарства для детей
Почему радиофобия так опасна
Почему радиофобия так опасна
Чем опасна гемофилия у детей
Чем опасна гемофилия у детей
Чем опасны контактные линзы
Чем опасны контактные линзы
Почему сердце никогда не устает
Почему сердце никогда не устает
Видео
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
03:07
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
Народная медицина
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
14:03
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
Болезни и лекарства
Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье
02:39
Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье
ЗОЖ
Есть ли польза в гомеопатии
19:19
Есть ли польза в гомеопатии
Народная медицина
Как правильно лечить простуду
06:36
Как правильно лечить простуду
Болезни и лекарства
О чем говорят возникающие без причины синяки
03:11
О чем говорят возникающие без причины синяки
ЗОЖ
В России пополнится список жизненно важных лекарств
01:36
В России пополнится список жизненно важных лекарств
Новости
Как справиться с вросшими ногтями
04:41
Как справиться с вросшими ногтями
ЗОЖ
5 привычек, которые портят зрение
04:35
5 привычек, которые портят зрение
ЗОЖ
Названо число россиян с расстройствами психики
00:46
Названо число россиян с расстройствами психики
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение