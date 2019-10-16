Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Телеконкурент Малышевой назвал вседозволенность причиной всех болезней 

Teleprogramma.pro + ещё 2 5 часов назад
Телеконкурент Елены Малышей — доктор Александр Мясников удивил своим высказыванием. Он назвал причину большинства болезней россиян — это постоянные уступки и вседозволенность. Вместо того, чтобы тренировать свое тело, люди постепенно делают шаг назад прощая себе сегодня и завтра маленькие слабости.
Все это, по мнению медика, похоже на процессы, которые происходят в обществе: люди стали в открытую обсуждать каннибализм, одобрять гей-браки. Выпуск программы «Доктор Мясников» появился на YouTube и активно обсуждается пользователями.
Медик отметил, что в его время детей воспитывали иначе, были четкие нормы, которые служили опорой в обществе.
«Шаг за шагом у нас отнимают какие-то опоры. У нас появились браки среди мужчин, браки среди женщин. Надписи родитель 1 и родитель 2, туалеты для трансгендеров», — отметил ведущий.
Все это он называет агитацией, которая призывает проще относиться к нормам морали и проявлять толерантность.
«Мы ведь каждый день делаем себе компромиссы. Болит спина или толстый живот — это не вчера появилось. Это мы каждый день себе в чем-то уступали», -проводит параллели врач.
Александр Мясников не мог обойти стороной высказывание шведского ученого Магнуса Содерлунда, который призвал есть человеческое мясо. Это, по мнению российского врача, тоже пример очередной уступки, которая приведет к новым болезням и проблемам в обществе.
«Еще мальчишкой я спросил у дяди про каннибализм в блокадном Ленинграде…получил леща. Говорить об этом — унижать память и людей, мы так воспитывались», — уточнил Мясников.
Сегодняшнее поколение все чаще «сдает свои позиции», теряют четкие правила.
Ранее Елена Малышева выступила с критикой предложения шведского ученого есть человеческое мясо. Теледоктор подчеркнула, что «трупы токсичны и опасны», — сообщает телеканал «360».
Teleprogramma.pro: последние новости
Малышева рассказала, какие продукты могут спровоцировать рак Малышева рассказала, какие продукты могут спровоцировать рак «Неграмотно и плохо»: Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги «Неграмотно и плохо»: Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Ольга Кормухина победила рак с помощью Библии Ольга Кормухина победила рак с помощью Библии
Комментарии21
Новости , Видео , Елена Малышева , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему сердце никогда не устает
Почему сердце никогда не устает
Профессор объяснил, почему не надо лечить ОРВИ
Профессор объяснил, почему не надо лечить ОРВИ
Сигналы тела о проблемах с алкоголем
Сигналы тела о проблемах с алкоголем
Как лечить конъюнктивит
Как лечить конъюнктивит1
Названы «болевые» симптомы стресса
Названы «болевые» симптомы стресса
Видео
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
03:07
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
Народная медицина
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
14:03
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
Болезни и лекарства
Есть ли польза в гомеопатии
19:19
Есть ли польза в гомеопатии
Народная медицина
Как правильно лечить простуду
06:36
Как правильно лечить простуду
Болезни и лекарства
О чем говорят возникающие без причины синяки
03:11
О чем говорят возникающие без причины синяки
ЗОЖ
В России пополнится список жизненно важных лекарств
01:36
В России пополнится список жизненно важных лекарств
Новости
Как справиться с вросшими ногтями
04:41
Как справиться с вросшими ногтями
ЗОЖ
5 привычек, которые портят зрение
04:35
5 привычек, которые портят зрение
ЗОЖ
Названо число россиян с расстройствами психики
00:46
Названо число россиян с расстройствами психики
Новости
Как помочь себе при боли в суставах
03:38
Как помочь себе при боли в суставах
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение