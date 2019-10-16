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Открыто средство против смертельного инфаркта 

Lenta.ru 2 часа назад
Открыто средство против смертельного инфаркта
Фото: UNIGE
Международная группа ученых раскрыла механизм некроза, который развивается при сердечном приступе и инсульте. Оказалось, что при отсутствии кислорода в результате блокирования артериального кровотока происходит синтез и накопление вещества, называемого дезоксидигидроцерамидом и подавляющего клеточные функции. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.
Дезоксидигидроцерамид был выявлен у червей, подвергнутых аноксии, при которой кислород в организме отсутствует. При этом концентрация вещества увеличивалась до токсичных для клеток значений. Церамид подавляет активность специфичных белковых комплексов и вызывает дефекты в структуре клеток, а также нарушает функции митохондрий.
Исследователи ввели ингибитор синтеза церамида в организм мышей, перед тем как у животных спровоцировали сердечный приступ. Оказалось, что у грызунов, получивших инъекцию, пораженные некрозом ткани были на 30 процентов меньше по сравнению с контрольными животными, которые не получали ингибитор.
Используемый в исследованиях ингибитор блокировал синтез всех церамидов, поэтому сейчас ученые работают над получением более специфичного препарата, который вызовет меньше побочных эффектов.
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