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О чем предупреждает «ком в горле» 

Medical Note 1 час назад
О чем предупреждает «ком в горле»
Фото: Medical Note
«Ком в горле» является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Часто после еды и не только возникает ощущение кома в груди, как будто что-то застряло.
Как оказалось, неприятное ощущение может сигнализировать о ряде заболеваний. В том числе, о раке пищевода.
По словам Сергея Агапкина, симптом однозначно требует обследования.
«Чтобы исключать эзофагит, стеноз, дивертикулы, рак пищевода, надо начать с фиброгастродуоденоскопии. Также следует провести обследование щитовидной железы и сердца», — посоветовал Сергей Агапкин.
Кроме того, «ком в горле» может выдавать нервное перенапряжение, заболевания миндалин и быть симптомом остеохондроза.
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Новости , Болезни и лекарства , Сергей Агапкин
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