О чем предупреждает «ком в горле»

«Ком в горле» является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин

Часто после еды и не только возникает ощущение кома в груди, как будто что-то застряло.

Как оказалось, неприятное ощущение может сигнализировать о ряде заболеваний. В том числе, о раке пищевода.

По словам Сергея Агапкина, симптом однозначно требует обследования.

«Чтобы исключать эзофагит, стеноз, дивертикулы, рак пищевода, надо начать с фиброгастродуоденоскопии. Также следует провести обследование щитовидной железы и сердца», — посоветовал Сергей Агапкин.

Кроме того, «ком в горле» может выдавать нервное перенапряжение, заболевания миндалин и быть симптомом остеохондроза.