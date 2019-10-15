О чем предупреждает «ком в горле» 

«Ком в горле» является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Часто после еды и не только возникает ощущение кома в груди, как будто что-то застряло.
Как оказалось, неприятное ощущение может сигнализировать о ряде заболеваний. В том числе, о раке пищевода.
По словам Сергея Агапкина, симптом однозначно требует обследования.
«Чтобы исключать эзофагит, стеноз, дивертикулы, рак пищевода, надо начать с фиброгастродуоденоскопии. Также следует провести обследование щитовидной железы и сердца», — посоветовал Сергей Агапкин.
Кроме того, «ком в горле» может выдавать нервное перенапряжение, заболевания миндалин и быть симптомом остеохондроза.