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Создан совершенно новый метод борьбы с раком 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Создан совершенно новый метод борьбы с раком
Фото: Lenta.ru
Ученые Йельского университета в США разработали новый метод лечения раковой опухоли, который заключается в активации иммунной системы. Терапия позволила уменьшить злокачественные новообразования у мышей, в том числе меланому, трижды негативный рак молочной железы и рак поджелудочной железы. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Метод объединяет генную терапию, осуществляемую с помощью обезвреженных вирусов (векторов), и технологию редактирования генов CRISPR. Разработанная система, названная MAEGI (мультиплексная активация эндогенных генов в качестве иммунотерапии), отмечает местоположение десятков тысяч генов, связанных с раком. После этого иммунная система начинает распознавать злокачественные клетки, эффективно уничтожая их.
По словам исследователей, новый подход теоретически должен быть эффективен в борьбе со многими типами рака, включая те, что в настоящее время устойчивы к иммунотерапии. В будущем ученые планируют приступить к клиническим испытаниям с участием пациентов.
Система CRISPR/Cas применяется для изменения нуклеотидной последовательности ДНК. Cas представляет собой белок, разрезающий двойную цепочку на определенном участке. Это место определяет направляющая РНК (sgРНК), которая связывается со специфическим сайтом узнавания по принципу комплементарности. Различные sgРНК кодируются спейсерами — участками ДНК, находящимися в пределах CRISPR — группы особых повторяющихся последовательностей.
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