Назван признак инсульта, скрытый во рту

Скрытый во рту вероятный признак будущего инсульта мозга определили кардиологи

Зарубежные кардиологи определили скрытый во рту признак, который может предвещать серьезные проблемы со здоровьем. Речь идет о состоянии зубов.

Как пишет портал express.co.uk, специалисты, проанализировавшие данные более трехсот тысяч человек среднего и старшего возраста, выявили связь между потерей зубов, не спровоцированной травмой, и сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инсульт головного мозга. Выпадение зубов может сигнализировать о будущем недуге, говорится в процитированном материале.