Названо лекарство, разрушающее сетчатку глаза

Врачи из США обнаружили, что популярный препарат для лечения цистита вызывает разрушение сетчатки глаза.

Об этом они рассказали на ежегодном собрании Американской академии офтальмологии. Врачи изучали данные пациентов, которое принимали пентосан полисульфат годами. Состояние сетчатки их глаз проверяли.

Как оказалось, при длительном употреблении препарата сетчатка начинает разрушаться. У 22% пациентов, на которых врачи проводили исследование, даже выявили отравление препаратом. Причём степень его тяжести зависела от количества принятых таблеток.

Пентосан полисульфат применятся для лечения интерстициального цистита, неинфекционного заболевания, при которой воспаляется мочевой пузырь. Этим недугом в основном страдают женщины.

Врачи рекомендуют всем, кто принимает данный препарат, проверить сетчатку глаза. Если обнаружить изменения достаточно рано, то разрушение можно предотвратить.