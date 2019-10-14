В России изменят правила оказания скорой помощи

В настоящее время законопроект об этом внесли на рассмотрение в Госдуму

Согласно новым правилам, бригаде скорой могут дать право по согласованию со старшим врачом в экстренных случаях оказывать медпомощь без письменного согласия пациента.

Авторы документа отметили, что во время оказания скорой помощи зачастую бывает трудно определить способность пациента понимать и осознавать значение своих действий. В этом случае имеется в виду согласие либо отказ от медицинского вмешательства. Если же законопроект будет принят, то медработники получат возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно, считают авторы инициативы, пишет РИА Новости.