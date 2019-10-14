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В России изменят правила оказания скорой помощи 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
В России изменят правила оказания скорой помощи
Фото: РИА "ФедералПресс"
В настоящее время законопроект об этом внесли на рассмотрение в Госдуму.
Согласно новым правилам, бригаде скорой могут дать право по согласованию со старшим врачом в экстренных случаях оказывать медпомощь без письменного согласия пациента.
Авторы документа отметили, что во время оказания скорой помощи зачастую бывает трудно определить способность пациента понимать и осознавать значение своих действий. В этом случае имеется в виду согласие либо отказ от медицинского вмешательства. Если же законопроект будет принят, то медработники получат возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно, считают авторы инициативы, пишет РИА Новости.
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Новости , Госдума , РИА Новости
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