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Мать жаропонижающими довела ребенка до смерти 

Lenta.ru 3 часа назад
Мать жаропонижающими довела ребенка до смерти
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
В Санкт-Петербурге местная жительница на протяжении трех дней не вызывала врачей для ребенка с температурой и лечила его жаропонижающим. Мальчик умер, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, 36-летняя мать ребенка работает заместительницей директора коммерческой организации. Она пояснила, что не вызывала врача трехлетнему сыну с высокой температурой и пыталась вылечить его самостоятельно. Для этого она давала ребенку «Ибупрофен».
Причина смерти мальчика устанавливается, проводится проверка.
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