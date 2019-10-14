Капли для носа довели ребенка до реанимации

Инцидент произошел в Ступино. Мама и папа ненадолго оставили малышку одну: она играла и ничто не предвещало беды. Родители обнаружили ребенка внезапно уснувшим, сообщает Минздрав Московской области.

При этом под подушкой взрослые нашли пустую емкость от препарата для лечения насморка. Девочка была очень вялой, и родители сразу обратились за помощью к врачам.

ЭКГ показало серьезные изменения в сердечной деятельности: пульс 57 ударов в минуту, хотя для ее возраста нормальный показатель — 90, артериальное давление, наоборот, подскочило — 130 на 80, что сильно превышало возрастную норму.

На протяжении нескольких часов маленькую пациентку лечили в анестезиолого-реанимационном отделении, чтобы нормализовать работу сердца. Затем в соматическом отделении для детей проводили детоксикацию организма, вводили атропин для сердечно-сосудистой системы.

Благодаря грамотным действиям врачей, уже через полсуток ЭКГ установило нормальные значения. Сейчас жизнь и здоровье девочки вне опасности.

Специалисты напоминают: лекарства должны храниться в не доступном для малышей месте. Даже для взрослого человека передозировка грозит угнетением работы нервной системы, скачком давления, тахикардией, изменением дыхания. У детей и вовсе может быстро развиться кома вплоть до летального исхода.

При появлении тревожных симптомов нужно незамедлительно обращаться к медикам.