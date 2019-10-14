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Лекарство от цистита разрушает сетчатку глаза 

Индикатор 3 часа назад
Лекарство от цистита разрушает сетчатку глаза
Фото: Индикатор
Американские медики выяснили, что широко использующийся препарат для лечения цистита вызывает разрушение сетчатки глаза. Для этого они анализировали базы данных и исследовали состояния сетчатки у пациентов, которые принимали это лекарство годами. Результаты своей работы они представили на ежегодном собрании Американской академии офтальмологии.
Медики из американской здравоохранительной организации Кайзер Перманенте провели исследование, в ходе которого выяснили, что при длительном употреблении пентосана полисульфата — препарата от интерстициального цистита — разрушается сетчатка глаза. Интерстициальный цистит — это неинфекционное воспаление мочевого пузыря, которое вызывает хроническую боль в самом пузыре и тазу. Этим заболеванием страдают преимущественно женщины.
В прошлом году сотрудник Офтальмологического центра Эмори сообщил, что у шести его пациентов, принимавших пентосан полисульфат, обнаружили необычные изменения в желтом пятне — центральном участке сетчатки. Врач не обнаружил в медицинских картах пациентов никаких других факторов, которые могли бы вызвать такое отклонение. После этого случая сотрудники Кайзер Перманенте изучили свою базу данных и нашли одну женщину с неправильно диагностированной дистрофией сетчатки. Чтобы подтвердить свои догадки, они открыли базу данных всей организации, где были зарегистрированы 4,3 млн человек. Медики нашли 140 пациентов, каждый из которых принял по пять тысяч таблеток за 15 лет. 91 из них приняли участие в исследовании.
Ученые разделили пациентов на три группы: с нормальным состоянием сетчатки, возможным отклонением от нормы и с очевидными отклонениями. У 22% пациентов обнаружили отравление препаратом, степень тяжести которого зависела от количества принятых таблеток.
Медики посоветовали всем, кто принимает пентосан полисульфат, проверить сетчатку глаза. Если выявить разрушения на ранней стадии, их можно предотвратить.
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