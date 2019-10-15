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Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы 

Аргументы Недели + ещё 3 2 часа назад
Обозначены ранние сигналы человеческого организма, свидетельствующие о раке поджелудочной железы. По данному вопросу высказались специалисты, говорится в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.
Как пишет портал 00news.ru, необходимо пройти обследование, если зафиксированы:
1. тошнота, рвота, потеря аппетита;
2. вздутие живота;
3. резкое похудение;
4. отвращение к некоторым продуктам;
5. быстрая утомляемость;
6. депрессия.
Ранее сообщалось, что эндокринологи рассказали, какие симптомы говорят о развитии сахарного диабета. В число данных признаков попали, в частности, постоянное чувство голода и долгое заживление ран.
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