Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Обозначены ранние сигналы человеческого организма, свидетельствующие о раке поджелудочной железы. По данному вопросу высказались специалисты, говорится в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.

Как пишет портал 00news.ru, необходимо пройти обследование, если зафиксированы:

1. тошнота, рвота, потеря аппетита;

2. вздутие живота;

3. резкое похудение;

4. отвращение к некоторым продуктам;

5. быстрая утомляемость;

6. депрессия.

Ранее сообщалось, что эндокринологи рассказали, какие симптомы говорят о развитии сахарного диабета. В число данных признаков попали, в частности, постоянное чувство голода и долгое заживление ран.