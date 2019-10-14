Россияне стали реже умирать от алкоголя

Смертность россиян от причин, связанных с алкоголем, за восемь лет снизилась более чем на 30 процентов. Об этом агентству ТАСС сообщили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что в 2010 году алкоголь-число ассоциированных смертей составляло 47,5 человека на 100 тысяч населения, а к 2018-му этот показатель снизился до 33,2 человека на 100 тысяч человек.

В сентябре замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что россияне стали меньше пить. По его словам, сегодня потребление алкоголя составляет около 9,7 литров на каждого россиянина. «Это все еще немало, но это не 18 литров, как было раньше», — отметил он.

8 октября были названы регионы-лидеры по уровню смертности от алкоголя. Ими стали Чукотский автономный округ, а также Магаданская, Ивановская и Ярославская области. Позднее в Магадане связали высокое потребление алкоголя с неблагоприятными климатическими условиями и ограниченным досугом.