Малышева назвала продукты, провоцирующие рак

Телеведущая и медик Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале рассказала, какие продукты могут спровоцировать рак. По ее словам, наибольшую опасность для здоровья представляет переработанное мясо.

Она отметила, что продукты из данной группы очень популярны, но человек не получает от них никакой пользы. При этом известно, что колбасы, сосиски, буженина, карбонад и другие подобные товары вредны из-за большого содержания соли. Данная специя негативно влияет на сердечно-сосудистую систему — она провоцирует гипертонию.