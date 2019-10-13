Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малышева назвала продукты, провоцирующие рак 

Вечерняя Москва + ещё 4 5 часов назад
Малышева назвала продукты, провоцирующие рак
Фото: Вечерняя Москва
Телеведущая и медик Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале рассказала, какие продукты могут спровоцировать рак. По ее словам, наибольшую опасность для здоровья представляет переработанное мясо.
Она отметила, что продукты из данной группы очень популярны, но человек не получает от них никакой пользы. При этом известно, что колбасы, сосиски, буженина, карбонад и другие подобные товары вредны из-за большого содержания соли. Данная специя негативно влияет на сердечно-сосудистую систему — она провоцирует гипертонию.
Кроме того, такая еда может привести к онкологическим заболеваниям. Малышева подчеркнула, что люди должны отказаться от переработанной и обработанной еды, и питаться только натуральными продуктами. Следует готовить красное мясо несколько раз в неделю, чередуя его с рыбой. Медик отметила, что ее слова основываются на исследовании Всемирной организации здоровья и Роспотребнадзора.
Как помочь себе, если болят суставы
Вечерняя Москва: последние новости
Росздравнадзор проверил больницу, в которой пациент получил термический ожог ягодиц Росздравнадзор проверил больницу, в которой пациент получил термический ожог ягодиц Доктор Мясников назвал «сигналы» опасных болезней на теле человека Доктор Мясников назвал «сигналы» опасных болезней на теле человека Роспотребнадзор назвал приводящие к развитию рака привычки Роспотребнадзор назвал приводящие к развитию рака привычки
Комментарии3
Новости , Елена Малышева , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что важно знать при приеме БАДов
Что важно знать при приеме БАДов
Болезни, о которых расскажут зубы
Болезни, о которых расскажут зубы
Исповедь врача, который пересаживает людям органы
Исповедь врача, который пересаживает людям органы1
Существует ли на самом деле летаргический сон
Существует ли на самом деле летаргический сон3
Симптомы, которые могут указывать на ОКР
Симптомы, которые могут указывать на ОКР5
Видео
Как справиться с вросшими ногтями
04:41
Как справиться с вросшими ногтями
ЗОЖ
Названо число россиян с расстройствами психики
00:46
Названо число россиян с расстройствами психики
Новости
Как помочь себе при боли в суставах
03:38
Как помочь себе при боли в суставах
Народная медицина
Как избавиться от занозы без иголки
03:55
Как избавиться от занозы без иголки
Народная медицина
Как понять, что у вас аритмия
08:45
Как понять, что у вас аритмия
ЗОЖ
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
03:28
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
Новости
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
05:35
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
Болезни и лекарства Новости
Лекарства, которые спасут вам жизнь
20:23
Лекарства, которые спасут вам жизнь
ЗОЖ
Почему электронные сигареты убивают
00:32
Почему электронные сигареты убивают
Болезни и лекарства
Почему после алкоголя краснеет лицо
01:40
Почему после алкоголя краснеет лицо
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение