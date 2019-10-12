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Роспотребнадзор назвал причины возникновения рака 

Вести.Ru + ещё 17 6 часов назад
Отказ от курения и алкоголя и снижение потребления красного мяса снизят вероятность возникновения онкологических заболеваний, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. Красное мясо специалисты ведомства рекомендуют заменить мясом птицы или рыбой.
Неправильное питание, недостаток физической активности, табак и алкоголь становятся причиной возникновения рака в 30% случаев. По данным Международного агентства по изучения рака, потребление красного мяса повышает риск развития колоректального рака — к болезни может привести потребление более 100 г мяса в день.
Продукты глубокой переработки — колбасы, наггетсы, пицца — также влияют на развитие онкологических заболеваний, отмечает Роспотребнадзор. Сохранить здоровье помогают овощи, фрукты и рыбий жир.
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Новости , Роспотребнадзор
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