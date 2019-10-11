Назван способ борьбы с «неврозом выходного дня»

В выходные дни многие люди страдают от эффекта упущенного времени. Психологи назвали это явление «неврозом выходного дня». Как побороть тревожное состояние, рассказал Психолог Игорь Мартынов , передает «Москва 24».

По словам специалиста, такое состояние возникает из-за необходимости выполнять большое количество дел при отсутствии четкого расписания.

«Человек, прекратив свою трудовую деятельность, испытывает серьезные тревожные состояния, сопровождаемые паническими настроениями, депрессивными мыслями, фрустрацией», — рассказал Мартынов.

По его словам, лучшим способом борьбы с «неврозом выходного дня» является планирование всех дел заранее.

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