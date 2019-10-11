Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван способ борьбы с «неврозом выходного дня» 

Мир24 8 часов назад
Назван способ борьбы с «неврозом выходного дня»
Фото: depositphotos.com
В выходные дни многие люди страдают от эффекта упущенного времени. Психологи назвали это явление «неврозом выходного дня». Как побороть тревожное состояние, рассказал Психолог Игорь Мартынов, передает «Москва 24».
По словам специалиста, такое состояние возникает из-за необходимости выполнять большое количество дел при отсутствии четкого расписания.
«Человек, прекратив свою трудовую деятельность, испытывает серьезные тревожные состояния, сопровождаемые паническими настроениями, депрессивными мыслями, фрустрацией», — рассказал Мартынов.
По его словам, лучшим способом борьбы с «неврозом выходного дня» является планирование всех дел заранее.
Ранее специалисты рассказали, что делать, если настигла осенняя хандра. Психологи уверены: если жизнь перестает приносить радость, визит к психологу лучше не откладывать.
Как помочь себе, если болят суставы
Мир24: последние новости
Ты здесь чужой: почему люди с синдромом Капгра не узнают близких и самих себя Ты здесь чужой: почему люди с синдромом Капгра не узнают близких и самих себя Мифы о гриппе: чем на самом деле болеют после прививки Мифы о гриппе: чем на самом деле болеют после прививки Перловка спасет от диабета и ожирения Перловка спасет от диабета и ожирения
Новости , Невроз , Игорь Мартынов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи ответили, от чего зависит скорость старения
Врачи ответили, от чего зависит скорость старения
Обнаружен новый способ лечения болезни Альцгеймера
Обнаружен новый способ лечения болезни Альцгеймера
Как связан ротавирус с диабетом
Как связан ротавирус с диабетом
Ошибки, из-за которых мы не можем вылечить кашель
Ошибки, из-за которых мы не можем вылечить кашель
Назван самый ранний признак диабета
Назван самый ранний признак диабета
Видео
Как справиться с вросшими ногтями
04:41
Как справиться с вросшими ногтями
ЗОЖ
Названо число россиян с расстройствами психики
00:46
Названо число россиян с расстройствами психики
Новости
Как помочь себе при боли в суставах
03:38
Как помочь себе при боли в суставах
Народная медицина
Как избавиться от занозы без иголки
03:55
Как избавиться от занозы без иголки
Народная медицина
Как понять, что у вас аритмия
08:45
Как понять, что у вас аритмия
ЗОЖ
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
03:28
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
Новости
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
05:35
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
Болезни и лекарства Новости
Лекарства, которые спасут вам жизнь
20:23
Лекарства, которые спасут вам жизнь
ЗОЖ
Почему электронные сигареты убивают
00:32
Почему электронные сигареты убивают
Болезни и лекарства
Почему после алкоголя краснеет лицо
01:40
Почему после алкоголя краснеет лицо
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение