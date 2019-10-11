Назван способ борьбы с «неврозом выходного дня» 

В выходные дни многие люди страдают от эффекта упущенного времени. Психологи назвали это явление «неврозом выходного дня». Как побороть тревожное состояние, рассказал Психолог Игорь Мартынов, передает «Москва 24».
По словам специалиста, такое состояние возникает из-за необходимости выполнять большое количество дел при отсутствии четкого расписания.
«Человек, прекратив свою трудовую деятельность, испытывает серьезные тревожные состояния, сопровождаемые паническими настроениями, депрессивными мыслями, фрустрацией», — рассказал Мартынов.
По его словам, лучшим способом борьбы с «неврозом выходного дня» является планирование всех дел заранее.
Ранее специалисты рассказали, что делать, если настигла осенняя хандра. Психологи уверены: если жизнь перестает приносить радость, визит к психологу лучше не откладывать.