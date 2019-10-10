Подмосковные врачи сожгли пациенту ягодицы 

Пациент обратился в "Дрезненскую городскую больницу" для устранения варикоза нижних конечностей и получил ожог ягодиц. Об этом сообщает сайт Росздравнадзор.
По данным самой больницы, пациент якобы получил химический ожог после использования самостоятельно приготовленного спиртового раствора йода.
Однако позднее Росздравнадзор выяснил, что тяжелую травму мужчина получил ввиду неверной эксплуатации аппарата для удаления варикоза. Уточняется, что техническое обслуживание аппарата не проводилось уже пять лет. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.