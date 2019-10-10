Подмосковные врачи сожгли пациенту ягодицы

Пациент обратился в "Дрезненскую городскую больницу" для устранения варикоза нижних конечностей и получил ожог ягодиц. Об этом сообщает сайт Росздравнадзор.

По данным самой больницы, пациент якобы получил химический ожог после использования самостоятельно приготовленного спиртового раствора йода.