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Учёные заявили, что просмотр футбола опасен для сердца 

Парламентская газета + ещё 1 11 часов назад
Учёные заявили, что просмотр футбола опасен для сердца
Фото: Парламентская газета
Учёные из Великобритании заявили, что просмотр футбольных матчей может увеличить вероятность инфаркта. Об этом пишет «Собеседник».
Серьёзные последствия могут спровоцировать эмоциональные стрессы и переживания за любимую команду. Даже если футболисты победили, человек во время просмотра переживает каждый острый момент, сказали исследователи.
Новое исследование британских учёных также показало, что просмотр футбола повышает риск несмертельных сердечно-сосудистых нарушений, но это более активно проявляется у мужчин, чем у женщин.
Отмечается, что данное исследование было наблюдательным, а потому оно не доказало, что просмотр футбола является причиной инфарктов. Вполне возможно, что люди со слабым сердцем, отправляясь на футбол, подвергают себя дополнительному риску, а вовсе не футбол делает их сердца слабыми.
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Новости , ИД "Собеседник"
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