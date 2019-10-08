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Врачи провели операцию девочке с «пятном Бэтмена» 

Medical Note + ещё 1 20 часов назад
Врачи провели операцию девочке с «пятном Бэтмена»
Фото: Medical Note
Девочке из США, которая родилась с родимым пятном на все лицо, напоминающим «маску Бэтмена», сделали первую операцию в Краснодаре. Об этом сообщает «Российская газета».
Напомним, жительница США приняла решение отправиться с ребенком в российскую клинику после того, как американские медики заявили, что для лечения девочки им нужно будет провести до ста сложных процедур.
В Краснодаре же, как отметили специалисты, «технология позволяет провести исцеление в более короткие сроки и с меньшим количеством инвазивных вмешательств».
Поэтому кубанские врачи взялись за сложный случай.
По словам директора краснодарской клиники лазерной терапии Андрея Алексуткина, первая операция прошла без осложнений, в штатном режиме — на избранном участке лица (лобная часть до бровей) невус был полностью удален.
Всего процедура заняла около часа. Следующая операция ребенку будет проведена, по предварительным данным, через 1,5-2 месяца.
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