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Мужчина четыре года прожил с пинцетом в пенисе 

Yellmed 14 часов назад
Мужчина четыре года прожил с пинцетом в пенисе
Фото: Yellmed
22-летнему жителю Саудовской Аравии пришлось ввести наркоз, чтобы достать 8-сантиметровый пинцет, пишет Daily Mail.
Сначала медики сделали рентген. Выяснилось, что кончик металлического предмета находится недалеко от головки органа. Это был очень острый пинцет и его концы оказались раскрыты, поэтому перед врачами стояла непростая задача. Важно было не повредить уретру.
Целый час хирурги медленно и аккуратно «проталкивали» инородное тело к «выходу». Они старались поддерживать пинцет в закрытом состоянии, для чего давили на края органа. Затем его вытащили с помощью хирургических щипцов.
Врачей удивил тот факт, что у парня за четыре года не было проблем с мочеиспусканием, озноба, боли, выделений и других симптомов.
В момент поступления в больницу его анализы оказались в норме. Вероятно, дело в том, что пинцет изготовлен из качественной нержавеющей стали. Сразу после процедуры и выхода из наркоза пациент пошел домой. Ему не пришлось ставить катетер, так как не было проблем с походами в туалет.
Молодой человек не объяснил, для чего ввел пинцет. Но врачам и так все понятно: они нередко извлекают из уретры соломинки, ручки, батарейки, зубные щетки и другие продолговатые изделия. Извлечение именно пинцета — второй известный медицине случай.
Обычно мужчины вводят в мочеиспускательный канал предметы, чтобы испытать особые ощущения при мастурбации. Как правило, уретра «поглощает» инородное тело — и человек испытывает сильную боль, не может нормально мочиться. Тогда на помощь приходят хирурги.
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