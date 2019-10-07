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В России введут электронные медицинские карты 

Авторадио + ещё 2 12 часов назад
В России введут электронные медицинские карты
Фото: РИА Новости
Фонд социального страхования планирует запустить пилотный проект по созданию электронных медицинских карт работников в трех регионах страны, это позволит анализировать лечение и поведение пациента при затянувшейся болезни, сообщила «Российская газета».
По данным издания, в 2020 году проект стартует в Татарстане, Кемеровской и Московской областях. Предполагается, что в эти карты будет записываться информация не только об обращении работников в поликлиники, больницы и к цеховым врачам, но и результаты профосмотров. Введение электронной платформы позволит учитывать данные с глюкометра и шагомера, уточняет газета. В материале газеты говорится, что ФСС может пересмотреть страховые тарифы для работодателей и снизить их для предприятий, где работники болеют реже, чем в среднем по стране или отрасли.
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Новости , Фонд социального страхования РФ , "Российская газета"
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