В России введут электронные медицинские карты

Фонд социального страхования планирует запустить пилотный проект по созданию электронных медицинских карт работников в трех регионах страны, это позволит анализировать лечение и поведение пациента при затянувшейся болезни, сообщила «Российская газета».

По данным издания, в 2020 году проект стартует в Татарстане, Кемеровской и Московской областях. Предполагается, что в эти карты будет записываться информация не только об обращении работников в поликлиники, больницы и к цеховым врачам, но и результаты профосмотров. Введение электронной платформы позволит учитывать данные с глюкометра и шагомера, уточняет газета. В материале газеты говорится, что ФСС может пересмотреть страховые тарифы для работодателей и снизить их для предприятий, где работники болеют реже, чем в среднем по стране или отрасли.