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Когда не стоит верить в диагноз «рак» — эксперты 

РИА Новости Крым 15 часов назад
Диагноз "онкология" нужно проверять несколько раз, чтобы избежать обмана мошенников. Об этом сообщает Российская газета.
Страх людей перед онкологией нередко используют мошенники с целью наживы. Самый распространенный обман связан тем, когда о диагнозе вам сообщают по телефону. Мошенник, узнав, о том, что человек недавно сделал простой анализ крови, утверждает, что результаты плохи и возможно, что "это рак".
При этом человек может представиться онкологом.
"Чтобы не допустить стремительного ухудшения состояния, "врач" может предложить до госпитализации попить таблетки. Чаще всего, жертвами такого "развода" являются пожилые люди", — пишет ресурс.
"Обрадовать" неутешительным диагнозом могут и в приличной частной клинике. Поэтому рекомендуется перестраховаться и сделать анализ в государственной или другой клинике.
Также специалисты советуют не верить "диагнозам" медсестер, лаборантов и другим людям, причастным к обследованиям.
Рак могут диагностировать только по результатам морфологического исследования. МРТ, КТ, ПЭТ КТ позволяют увидеть только новообразования, но не утверждать, что это рак. Окончательное слово только за онкологом.
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