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Онкологи назвали защищающие от рака продукты 

Парламентская газета + ещё 13 17 часов назад
Онкологи назвали защищающие от рака продукты
Фото: Парламентская газета
Специалисты установили, что употребление лука с чесноком может спасти женщин от рака молочной железы. Об этом пишет «ФедералПресс».
Учёные из Нью-Йоркского университета провели масштабное исследование, длившееся с 2008 по 2014 год. За это время они изучили женщин в возрасте 30-79 лет, у которых диагностировали рак груди. Затем они сравнили их питание с теми представительницами прекрасного пола, что были здоровы.
Онкологи установили, что существует два продукта, защищающие женщин от рака груди. Ими оказались лук и чеснок. Отмечается, что эти продукты на 67% снижают риск развития данной онкологии. Все дело в 3 веществах: S-аллилцистеине, диаллилдисульфиде и селене. Они содержатся в обоих овощах и мешают делению клеток опухоли.
Критики данного исследования указывают, что ещё одним важным ингредиентом софрито являются помидоры. О противораковой активности содержащегося в нём ликопина медикам было известно и прежде. Полезными свойствами обладают также оливковое масло и приправы, входящие в состав пуэрториканского соуса.
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Новости , Рак молочной железы , ФедералПресс
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