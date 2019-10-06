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Названы признаки плохой работы почек 

РИА «ФедералПресс» 6 октября 2019
Названы признаки плохой работы почек
Фото: pxhere.com
Медики предупреждают, что заболевания почек на начальной стадии обычно проходят без видимых симптомов. Чаще всего, признаки неправильной работы почек списываются на другие болезни.
В первую очередь врачи рекомендуют следить за отеками. Если под глазами появились мешки, а обувь стала налезать с трудом — это могут быть первые признаки болезней почек.
Кроме того, медики рекомендуют следит за мочеиспусканием. Любые неприятные ощущения и явления могут свидетельствовать о плохой работе почек. Также стоит отметить высокое давление. Врачи отмечают, что трудно лечащаяся гипертония может свидетельствовать о проблеме с почечными сосудами.
Помимо этого, медики рекомендуют следить за состоянием кожи. Почки поддерживают баланс необходимых минералов, своевременно выводят излишки жидкости и вредные вещества из организма. При изменениях в работе почек может наблюдаться ухудшение качества кожи. Она становится бледной и сухой, сообщает «МедикФорум».
Ранее «ФедералПресс» писал, что врачи назвали эффективные методы борьбы с гипертонией без использования лекарств. Так, медики рекомендуют заниматься спортом и употреблять больше овощей и фруктов.
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Новости , ФедералПресс
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