Названы признаки плохой работы почек

Медики предупреждают, что заболевания почек на начальной стадии обычно проходят без видимых симптомов. Чаще всего, признаки неправильной работы почек списываются на другие болезни.

В первую очередь врачи рекомендуют следить за отеками. Если под глазами появились мешки, а обувь стала налезать с трудом — это могут быть первые признаки болезней почек.

Кроме того, медики рекомендуют следит за мочеиспусканием. Любые неприятные ощущения и явления могут свидетельствовать о плохой работе почек. Также стоит отметить высокое давление. Врачи отмечают, что трудно лечащаяся гипертония может свидетельствовать о проблеме с почечными сосудами.

Помимо этого, медики рекомендуют следить за состоянием кожи. Почки поддерживают баланс необходимых минералов, своевременно выводят излишки жидкости и вредные вещества из организма. При изменениях в работе почек может наблюдаться ухудшение качества кожи. Она становится бледной и сухой, сообщает «МедикФорум».

Ранее «ФедералПресс» писал, что врачи назвали эффективные методы борьбы с гипертонией без использования лекарств. Так, медики рекомендуют заниматься спортом и употреблять больше овощей и фруктов.