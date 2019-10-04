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Найден способ быстро справиться с раком 

Lenta.ru 2 часа назад
Найден способ быстро справиться с раком
Фото: Lenta.ru
Ученые Детского медицинского исследовательского института в Австралии разработали способ быстрого и эффективного лечения рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи показали, что субъединица фермента теломеразы — hTERT (теломеразная обратная транскриптаза человека) — усиливает активность белков, защищающих ДНК раковых клеток. Эта функция транскриптазы не была известна ранее и она является ключевой причиной, почему подавление теломераз не останавливает неконтролируемое разрастание опухолей. Одновременное подавление как hTERT, так и способности теломеразы удлинять кончики хромосом, приводит к быстрой гибели раковых клеток.
Основной функцией теломеразы является удлинение теломер — концевых участков хромосом, которые защищают ДНК от повреждений, вызванных репликацией генетического материала при делении клетки. С каждым делением длина теломер сокращается. Существует так называемый предел Хейлика, который показывает, насколько сильно должны сократится концевые участки, чтобы жизнеспособность клетки критически уменьшилась. Однако раковые клетки избегают этого из-за высокой активности теломеразы.
В то же время подавление одной лишь теломеразы оказалось неэффективным способом борьбы с опухолями из-за того, что клетки должны пройти много циклов деления, прежде чем теломеры окажутся достаточно истощены.
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