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Прохожие спасли умершего на 14 минут бегуна 

Lenta.ru 2 часа назад
Прохожие спасли умершего на 14 минут бегуна
Фото: Lenta.ru
Житель английского города Телфорд, графство Шропшир, пережил сердечный приступ, а затем — остановку сердца длительностью 14 минут и выжил, благодаря помощи прохожих. Об этом сообщает издание Express and Star.
В середине сентября 46-летний Питер Корр (Peter Corr) вышел на привычную утреннюю пробежку и упал без сознания спустя десять минут.
Быстрые и умелые действия прохожих помогли спасти ему жизнь. Бежавшая рядом Мелисса Оливер (Melissa Oliver) остановилась и начала проводить Корру сердечно-легочную реанимацию, а прохожий по имени Дени Уорд (Dani Ward) позвонил спасателям. Велосипедист Найджел Брэди (Nigel Brady) помог Мелиссе с реанимацией, пока парамедик Бен Гамсли (Ben Gumsley) не прибыл на место и не использовал дефибриллятор, чтобы вернуть мужчину к жизни.
Гамсли применял дефибриллятор четыре раза. Затем Корра, который регулярно пробегает благотворительные марафоны, отвезли в больницу в Телфорде, где он пролежал девять дней. Врачи обнаружили сужение в артерии, которое могло привести к остановке сердца. Мужчине необходимо было установить стент.
Мелисса и Бен посетили его в палате. Он был рад увидеть Мелиссу, потому что ему сообщили, что ее быстрое вмешательство «вытащило его с того света». Сам Корр почти ничего не помнит.
Мужчина благодарит всех, кто принимал участие в его спасении и призывает людей учиться проведению сердечно-легочной реанимации, чтобы в нужный момент суметь оказать помощь.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Шанхай врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Девочка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита.
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