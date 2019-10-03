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Ожирение оказалось полезным 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Ожирение оказалось полезным
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Аделаиды в Австралии пришли к выводу, что лишний вес помогает людям с уже установленными проблемами сердца уменьшить риск опасной для жизни сердечной недостаточности. В то же время ожирение продолжает являться одной из причин сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Специалисты проанализировали данные исследований, в которых приняли участие 375 056 человек. Оказалось, что самый низкий риск смерти среди людей с сердечной недостаточностью наблюдается у тех, у кого имеется лишний вес, но не тяжелая форма ожирения. При этом снижение веса у людей, у которых нет проблем с сердечно-сосудистой системой, способствует улучшению здоровья. Исследователи называют это «парадоксом ожирения».
Существует несколько возможных объяснений парадокса. Во-первых, тучные пациенты могут чаще обращаться к врачу из-за проблем со здоровьем, что способствует диагностированию опасных заболеваний на ранней стадии их развития. Во-вторых, люди с лишним весом могут в большей степени доверять врачам и чаще проходят необходимые курсы лечения.
Ученые планируют выяснить, будет ли преднамеренная потеря веса у людей с ожирением и проблемами с сердцем приводить к улучшению здоровья.
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Новости , Ожирение
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