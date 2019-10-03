Россияне остались без жизненно важного лекарства

Сотни россиян остались без жизненно важного лекарства

В семи российских регионах больные рассеянным склерозом не смогли получить необходимый препарат окрелизумаб и были вынуждены обратиться в суд. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что лекарство не смогли получить жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Уфы, Челябинска, Перми, Архангельска и Тувы. За юридической помощью обратились 80 человек, заявил президент Общероссийской организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Ян Власов.

Окрелизумаб входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 2019 года. Его покупают из средств региональных бюджетов в соответствии с постановлением правительства, больных должны обеспечивать им бесплатно.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2018 году не закупили препарат, несмотря на его назначение 68 больным. В 2019 году, после обращений в Следственный комитет прокуратуру , 20 пациентов получили по одной инфузии, остальные находятся в листе ожидания. В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга проблемы с закупкой объяснили недостатком дополнительного финансирования. Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский пояснил, что регионы должны закупать лекарства по решению комиссий, даже если их нет в перечне жизненно важных.

Как объяснила заместитель главного внештатного невролога Москвы Мария Давыдовская, проблема с доступностью препарата связана с его отсутствием в федеральном перечне до прошлого года, а также нехваткой средств в бюджете регионов. Она отметила, что окрелизумаб ограничен даже в Москве. По данным Минздрава, в России в 2018 году зарегистрированы 82,2 тысяч больных рассеянным склерозом.