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Врачи принимали за мигрень кисту в голове женщины 

Passion.ru 2 часа назад
Врачи принимали за мигрень кисту в голове женщины
Фото: Passion.ru
Из-за нестерпимых головных болей 24-летняя Эмма Ройле не раз обращалась к врачам, однако те продолжали ставить ей диагноз «хроническая мигрень».
Несмотря на добросовестный прием всех прописанных лекарств, девушку не оставляли головные боли, интенсивность которых с каждым разом только прогрессировала. Однако самыми пугающими ее симптомами были потемнение в глазах и случайные потери сознания, появление которых невозможно было предсказать.
Однажды Эмма потеряла сознание прямо за рулем автомобиля. К счастью, в машине был ее бойфренд, который взял на себя управление с пассажирского сидения и чудом избежал лобового столкновения с автомобилем, движущимся по встречной полосе.
На следующий день после инцидента Эмма записалась на прием к оптометристу, который диагностировал у нее отек зрительного нерва. Для того, чтобы выяснить причину отека, Эмма в тот же день обратилась в отделение скорой медицинской помощи, врачи которого обнаружили у нее разорвавшуюся арахноидальную кисту. В результате чего голова девушки наполнилась жидкостью, которая создавала серьезное давление на мозг, тем самым вызывая потерю сознания.
Уже на следующее утро Эмму экстренно прооперировали в университетской больнице Кардиффа и Вале. Врачам понадобилось несколько часов, чтобы откачать всю жидкость из головы девушки и минимизировать давление на мозг.
Как позже Эмма поделилась с британским изданием Daily Mail, по словам врачей, ей очень повезло. Не обратись она вовремя за экстренной медицинской помощью, результатом испытываемого ей субдурального кровоизлияния стала бы кома.
Несмотря на то, что операция прошла успешно и врачам удалось откачать практически всю кистозную жидкость, восстановление стало для Эммы тяжелым испытанием, как физически, так и психологически. Врачам удалось полностью устранить кровоизлияние в мозге девушки, однако сама киста, к сожалению, неоперабельна.
Арахноидальная киста встречается у 1% населения и представляет собой маленький, заполненный жидкостью «мешочек», который формируется в одном из трех слоев тканей, окружающих головной и спинной мозг.
Как правило, эта киста является врожденной патологией, которая возникает в результате нарушения развития плода на ранних неделях беременности.
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