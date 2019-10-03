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Раскрыт признак скорой смерти 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Ученые Школы общественного здоровья и здравоохранения при Университете Джона Хопкинса в США пришли к выводу, что переход от продолжительной физической активности к частым и коротким тренировкам может рассматриваться как признак повышения риска преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В долговременном исследовании приняли участие 548 пожилых людей, продолжительность тренировок которых отслеживалась с помощью мониторов с 2007 по 2015 годы. Специалисты не нашли никакой связи между общим уровнем физической активности и смертностью, однако фрагментирование долгих упражнений на более короткие периоды оказалось тревожным признаком, указывающим на скорую болезнь или угрожающие жизни состояния.
Из 548 исследованных участников 487 были живы в конце 2017 года, а 61 умерли. Те, кто остался в живых, занимались упражнениями в среднем 5,7 часа в день, а те, кто умер, — 4,7 часа. Однако при учете дополнительных факторов, включая возраст, пол, расу, индекс массы тела и сопутствующие заболевания, выявленная разница оказалась незначительной. В то же время увеличение уровня фрагментации физической активности на 10 процентов повышало смертность на 49 процентов.
Кроме того, каждые дополнительные 10 процентов коротких тренировок продолжительностью менее пяти минут повышало риск смерти на 28 процентов. Физическая активность более 10 минут, наоборот, способствовала снижению смертности.
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Новости , Видео , Джон Хопкинс
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