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Сурганова советует Заворотнюк смириться с диагнозом 

Свободная пресса 4 часа назад
Певица Светлана Сурганова прокомментировала опасное заболевание, с которым столкнулась актриса Анастасия Заворотнюк. Она считает, что ей стоит быть спокойной и принять диагноз.
Певица отметила, что знает о раке не понаслышке — в 27 лет у нее была обнаружена опухоль сигмовидной кишки.
«Когда я узнала о раке, паники не было, я не спрашивала, сколько мне осталось жить. Ее [болезнь] надо проанализировать, понять, если не побороть, то смягчить, постараться максимально достойно из нее выйти. Достойно — это без лишней истерики, экзальтации», — заявила певица.
Также она советует Заворотнюк доверять профессионализму врачей, пишет Утро.ru.
«Я им [врачам] доверяю, поэтому и жива по сей день. Мне повезло, если тут корректно это слово, с локализацией болезни — это все-таки не рак мозга, тогда как там происходит сдавливание жизненно важных центров, и это очень опасно, очень тяжело», — добавила Сурганова.
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Новости , Анастасия Заворотнюк , Светлана Сурганова
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