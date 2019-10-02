Сурганова советует Заворотнюк смириться с диагнозом

Певица Светлана Сурганова прокомментировала опасное заболевание, с которым столкнулась актриса Анастасия Заворотнюк . Она считает, что ей стоит быть спокойной и принять диагноз.

Певица отметила, что знает о раке не понаслышке — в 27 лет у нее была обнаружена опухоль сигмовидной кишки.

«Когда я узнала о раке, паники не было, я не спрашивала, сколько мне осталось жить. Ее [болезнь] надо проанализировать, понять, если не побороть, то смягчить, постараться максимально достойно из нее выйти. Достойно — это без лишней истерики, экзальтации», — заявила певица.

Также она советует Заворотнюк доверять профессионализму врачей, пишет Утро.ru.

«Я им [врачам] доверяю, поэтому и жива по сей день. Мне повезло, если тут корректно это слово, с локализацией болезни — это все-таки не рак мозга, тогда как там происходит сдавливание жизненно важных центров, и это очень опасно, очень тяжело», — добавила Сурганова.