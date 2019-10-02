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В Минздраве заявили о безопасности продуктов с ГМО 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
В Минздраве заявили о безопасности продуктов с ГМО
Фото: Lenta.ru
Продукты с генетически модифицированными организмами (ГМО) в своем составе не представляют опасности для здоровья человека. Об этом заявила руководительница лаборатории оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Минздрава России Надежда Тышко в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Не было доказательств никаких научных принято научным сообществом того, что ГМО могут быть вредны. Это просто новый уровень селекционных подходов и просто обычная пища», — заявила врач гигиенист-токсиколог, подчеркнув, что все разрешенные в России ГМО безопасны для употребления в пищу.
Она также отметила, что исключить ГМО из рациона легко благодаря маркировке, которая сделана как раз для этого. «Речи нет ни о какой опасности. Речь идет о соблюдении прав потребителей на информацию о том, что они едят», — сказала Тышко, отметив, что маркировка предусмотрена российским законодательством и имеет исключительно юридическую ценность.
В прошлом году вступили в силу соответствующие поправки в технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки», согласно которым специальная маркировка о наличии ГМО должна наноситься на продукты с содержанием ГМО больше 0,9 процента крупным шрифтом и таким способом, чтобы обеспечить ее легкую читаемость и видимость. Прежние правила позволяли наносить уведомление мелким шрифтом в неудобных для прочтения потребителями местах.
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Новости , Минздрав РФ , Радиостанция "Говорит Москва"
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