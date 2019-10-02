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Из желудка россиянки достали двухкилограммовый ком волос 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Из желудка россиянки достали 2 кг волос
Фото: Lenta.ru
В Бурятии прооперировали 19-летнюю местную жительницу, из желудка которой извлекли ком волос весом в два килограмма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.
По информации агентства, пациентка жаловалась на общую слабость, а также на тошноту и рвоту после приема пищи. В хирургическом отделении больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова ей поставили диагноз «трихобезоар», а именно — инородное тело в желудке. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и соблюдает специальную диету.
«Дети от восьми лет — основная группа риска. Проглоченные случайно волосы попадают в желудок и остаются там, и в течение нескольких лет может образоваться большой ком волос», — уточнил руководитель операционной бригады Батор Дондоков.
В мае в Томске врачи извлекли из желудка 16-летней девушки полкилограмма волос. Сначала у нее диагностировали анемию, но в ходе обследования медики обнаружили в ее желудке инородное тело, которое занимало 80 процентов органа.
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