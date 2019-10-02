Из желудка россиянки достали 2 кг волос

Из желудка россиянки достали двухкилограммовый ком волос

В Бурятии прооперировали 19-летнюю местную жительницу, из желудка которой извлекли ком волос весом в два килограмма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

По информации агентства, пациентка жаловалась на общую слабость, а также на тошноту и рвоту после приема пищи. В хирургическом отделении больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова ей поставили диагноз «трихобезоар», а именно — инородное тело в желудке. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и соблюдает специальную диету.

«Дети от восьми лет — основная группа риска. Проглоченные случайно волосы попадают в желудок и остаются там, и в течение нескольких лет может образоваться большой ком волос», — уточнил руководитель операционной бригады Батор Дондоков.

В мае в Томске врачи извлекли из желудка 16-летней девушки полкилограмма волос. Сначала у нее диагностировали анемию, но в ходе обследования медики обнаружили в ее желудке инородное тело, которое занимало 80 процентов органа.