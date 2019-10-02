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В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Женщина умерла после операции по коррекции груди
Фото: РИА Новости
Московские следователи завели дело из-за смерти женщины, состояние которой ухудшилось после пластической операции, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщине была сделана операция по коррекции груди.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека", — сказала она.
По данным следствия, 28 августа после проведения пластической операции в одной из частных клиник в Москве самочувствие 31-летней женщины ухудшилось. На "скорой" она была госпитализирована и 1 октября скончалась в больнице, несмотря на оказанную помощь.
Отмечается, что в рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы.
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