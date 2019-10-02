В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди

Московские следователи завели дело из-за смерти женщины, состояние которой ухудшилось после пластической операции, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщине была сделана операция по коррекции груди.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека", — сказала она.

По данным следствия, 28 августа после проведения пластической операции в одной из частных клиник в Москве самочувствие 31-летней женщины ухудшилось. На "скорой" она была госпитализирована и 1 октября скончалась в больнице, несмотря на оказанную помощь.

Отмечается, что в рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы.