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Врач рассказал об опасности антибиотиков 

Вечерняя Москва + ещё 4 3 часа назад
Врач рассказал об опасности антибиотиков
Фото: Вечерняя Москва
Главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению Андрей Тяжельников объяснил, в каком случае прием антибиотиков может навредить здоровью, пишет агентство городских новостей «Москва».
— Лекарства группы антибиотиков применяются при заболеваниях, вызванных микробами. Так, первые полученные препараты этого класса разрушали клеточные стенки микробов, другие лекарства нарушают синтез белка у микроба, то есть, не лишая его возможности деления и передвижения по организму. Вирусы отличаются от бактерий. Они могут жить и размножаться только в чужих клетках, — рассказал врач.
Так как вирусы не имеют клеточных стенок, антибиотики на них повлиять не могут. Подобное лечение вируса, в частности ОРВИ, по словам Тяжельникова окажется бессмысленным, а в некоторых случаех может даже быть опасным для здоровья.
— Могут ли навредить антибиотики, если принимать их без назначения врача? Разумеется, да. Антибиотики обладают серьезными побочными эффектами, среди которых угнетение функции печени и почек, аллергические реакции, снижение иммунитета, — пояснил медик.
Так, антибиотики способны вызвать дисбаланс микрофлоры желудка и слизистых оболочек в организме. Если принимать эти лекарства без весомой на то причины, могут развиться заболевания, устойчивых к ним. Тяжельников посоветовал не заниматься самолечением и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.
Департамент здравоохранения напоминает москвичам о важности вакцинации, ведь она признана одним из самых эффективных спсобов профилактики гриппа. Уточняется, что уже более 700 тысяч жителей столицы сделали прививки в пунктах по всему городу, в том числе и мобильных. Так, рядом со станциями метро и Московского центрального кольца вакцинацию прошли уже более 80 тысяч человек.
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Новости , Андрей Тяжельников , АГН "Москва"
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