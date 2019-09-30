Врач рассказал об опасности антибиотиков

Главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению Андрей Тяжельников объяснил, в каком случае прием антибиотиков может навредить здоровью, пишет агентство городских новостей «Москва».

— Лекарства группы антибиотиков применяются при заболеваниях, вызванных микробами. Так, первые полученные препараты этого класса разрушали клеточные стенки микробов, другие лекарства нарушают синтез белка у микроба, то есть, не лишая его возможности деления и передвижения по организму. Вирусы отличаются от бактерий. Они могут жить и размножаться только в чужих клетках, — рассказал врач.

Так как вирусы не имеют клеточных стенок, антибиотики на них повлиять не могут. Подобное лечение вируса, в частности ОРВИ, по словам Тяжельникова окажется бессмысленным, а в некоторых случаех может даже быть опасным для здоровья.

— Могут ли навредить антибиотики, если принимать их без назначения врача? Разумеется, да. Антибиотики обладают серьезными побочными эффектами, среди которых угнетение функции печени и почек, аллергические реакции, снижение иммунитета, — пояснил медик.

Так, антибиотики способны вызвать дисбаланс микрофлоры желудка и слизистых оболочек в организме. Если принимать эти лекарства без весомой на то причины, могут развиться заболевания, устойчивых к ним. Тяжельников посоветовал не заниматься самолечением и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.

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