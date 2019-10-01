Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа

Использование одноразовой медицинской маски является эффективной мерой профилактики заражения и распространения инфекции, рассказали в Роспотребнадзоре

Вирусы гриппа, как отмечается на сайте ведомства, передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путем. Поэтому заразиться можно от кашляющего, чихающего или просто разговаривающего рядом с вами больного.

Ведомство рекомендует использовать маску при уходе за больным гриппом членом семьи, а также при посещении врача, если уже имеются признаки заболевания.

Роспотребнадзор напомнил о необходимости надеть маску в людных местах во время сезонного подъема заболеваемости гриппом.

Кроме того, ее можно использовать только один раз, а менять ее необходимо каждые три часа или чаще. Если она увлажнилась, то ведомство рекомендует ее заменить.

"Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании — безопасный и эффективный метод профилактики заболевания и предотвращения распространения гриппа",

— подчеркнули в Роспотребнадзоре.