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Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
Фото: depositphotos.com
Использование одноразовой медицинской маски является эффективной мерой профилактики заражения и распространения инфекции, рассказали в Роспотребнадзоре.
Вирусы гриппа, как отмечается на сайте ведомства, передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путем. Поэтому заразиться можно от кашляющего, чихающего или просто разговаривающего рядом с вами больного.
Ведомство рекомендует использовать маску при уходе за больным гриппом членом семьи, а также при посещении врача, если уже имеются признаки заболевания.
Роспотребнадзор напомнил о необходимости надеть маску в людных местах во время сезонного подъема заболеваемости гриппом.
Кроме того, ее можно использовать только один раз, а менять ее необходимо каждые три часа или чаще. Если она увлажнилась, то ведомство рекомендует ее заменить.
"Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании — безопасный и эффективный метод профилактики заболевания и предотвращения распространения гриппа",
— подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Спасет ли вас маска от гриппа
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Новости , Грипп , Роспотребнадзор
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