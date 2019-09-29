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Сезон ОРВИ: врач рассказал, что должно быть в домашней аптечке 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Сезон ОРВИ: что должно быть в домашней аптечке
Фото: Вечерняя Москва
С наступлением холодов приходит и сезон простуд. Достаточно промокнуть под дождем, как буквально на следующий день поднимается температура и ухудшается состояние здоровья. Все это происходит из-за снижения иммунной защиты, вследствие чего наш организм становится подвержен различным инфекциям. «Вечерняя Москва» решила выяснить у экспертов, какие препараты необходимо иметь в домашней аптечке, чтобы достойно противостоять непростому для здоровья сезону.
По словам заслуженного врача России, члена-корреспондента Российской академии наук Евгения Лильина, прежде всего, нужно помнить о том, что организм с сильным иммунитетом менее подвержен воздействию вирусов, а если и окажется на крючке у болезни, то быстро справится с ней.
— Поэтому настоятельно рекомендую каждому иметь в аптечке витаминные комплексы, содержащие витамин С, — говорит специалист.
Также необходимо пополнить свой медицинский «сундучок» различными аэрозолями, мазями и противопростудными бальзамами.
— Например, отличным средством является оксолиновая мазь. Ею можно смазывать нос изнутри перед выходом из дома. Защищенная слизистая менее восприимчива к заболеваниям, — продолжает Лильин.
Более того, не лишним будет иметь под рукой противовирусные препараты для профилактики гриппа. Для взрослых можно использовать медикаменты в таблетках, а детям лучше подобрать сироп. В домашней аптечке обязательно нужно иметь капли от насморка и отхаркивающие таблетки. Первые помогут снять отечность в области носа, снимут заложенность и предотвратят появление гайморита. Отхаркивающие препараты выводят мокроту из дыхательных путей и ускоряют процесс выздоровления.
— Но если у вас кашель и вы решили приобрести, скажем, препарат, который подавляет кашлевой рефлекс, перед покупкой лучше проконсультироваться с врачом, — предупреждает медик.
Не стоит игнорировать всевозможные настои на травах. Они могут пригодиться для полоскания горла.
— Очень эффективны при простуде ромашка и шалфей, — уверяет врач.
Можно также приобрести специальные противовирусные средства, в которых соблюдается дозировка активно действующих компонентов.
Повышенная температура — частый симптом при простудных заболеваниях. По этой причине жаропонижающие вещества будут не лишними в домашней аптечке. Однако не стоит забывать, что до 38 градусов сбивать нельзя, так в этот момент организм борется с болезнью и лекарствами вы только помешаете ему.
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Новости , РАН
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