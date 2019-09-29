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Названы нетипичные признаки инфаркта 

Аргументы Недели 3 часа назад
Названы нетипичные признаки инфаркта
Фото: depositphotos.com
Елена Васильева, главной кардиолог российской столицы, рассказала о нетипичных признаках надвигающегося инфаркта миокарда. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет портал medikforum.ru, Васильева посоветовала безотлагательно обратиться к специалисту в случае возникновения неприятных ощущений в груди, руках и челюсти. Если данные ощущения не проходят в течение длительного периода времени, следует вызывать скорую помощь, отметила врач. Ранее сегодня сообщалось, что доктора перечислили семь симптомов, которые могут сигнализировать о появлении раковой опухоли в головном мозге.
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Новости , Елена Васильева , medikforum.ru
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