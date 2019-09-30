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Врачи спасли женщину с тяжелейшей формой волчанки 

РИА Новости + ещё 9 6 часов назад
Врачи спасли женщину с тяжелейшей формой волчанки
Фото: Р-Спорт
В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Женщину доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Позже у нее диагностировали системную красную волчанку: болезнь протекала очень тяжело и имела высокую степень активности
"В процесс были вовлечены практически все органы и системы, поражена кожа, легкие, почки, суставы, печень, развился полисерозит. Кроме того, перечень диагнозов дополнял миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения", — рассказали в пресс-службе.
Врачи боролись за жизнь пациентки почти две недели. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, однако она все еще находится под наблюдением специалистов и проходит курс лечения.
Системная красная волчанка представляет собой хроническое мультисистемное заболевание, чаще всего поражающее женщин в репродуктивном возрасте. Оно характерно наличием антиядерных антител. Название болезнь получила из-за своего характерного признака — сыпи на переносице и щеках. Болезнь сильно ухудшает качество жизни больных, однако при своевременном лечении выживаемость больных относительно высока — до 87% в 20-летнем горизонте.
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Новости , АГН "Москва"
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