Врачи спасли женщину с тяжелейшей формой волчанки

В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Женщину доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Позже у нее диагностировали системную красную волчанку: болезнь протекала очень тяжело и имела высокую степень активности

"В процесс были вовлечены практически все органы и системы, поражена кожа, легкие, почки, суставы, печень, развился полисерозит. Кроме того, перечень диагнозов дополнял миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения", — рассказали в пресс-службе.

Врачи боролись за жизнь пациентки почти две недели. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, однако она все еще находится под наблюдением специалистов и проходит курс лечения.

Системная красная волчанка представляет собой хроническое мультисистемное заболевание, чаще всего поражающее женщин в репродуктивном возрасте. Оно характерно наличием антиядерных антител. Название болезнь получила из-за своего характерного признака — сыпи на переносице и щеках. Болезнь сильно ухудшает качество жизни больных, однако при своевременном лечении выживаемость больных относительно высока — до 87% в 20-летнем горизонте.