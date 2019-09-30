Названы первые симптомы рака печени

Врачи перечислили первые симптомы рака печени

Симптомы проявляются на ранней стадии заболевания.

Ученые назвали четыре симптома рака печени, позволяющие выявить болезнь на ранних стадиях.

В первую очередь врачи советуют обратить внимание на выносливость человека, так как быстрая утомляемость является одним из «тревожных звоночков».

Кроме того, потеря аппетита и возникновение отвращения к еде также могут предупреждать о проблемах со здоровьем.

Третьим симптомом специалисты назвали резкое похудение.

Также незамедлительно обратиться к врачу стоит при повышении температуры тела и треморе, пишет канал «Моя медицина».