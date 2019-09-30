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Врачи перечислили первые симптомы рака печени 

ТК «Звезда» + ещё 2 5 часов назад
Названы первые симптомы рака печени
Фото: ТК «Звезда»
Симптомы проявляются на ранней стадии заболевания.
Ученые назвали четыре симптома рака печени, позволяющие выявить болезнь на ранних стадиях.
В первую очередь врачи советуют обратить внимание на выносливость человека, так как быстрая утомляемость является одним из «тревожных звоночков».
Кроме того, потеря аппетита и возникновение отвращения к еде также могут предупреждать о проблемах со здоровьем.
Третьим симптомом специалисты назвали резкое похудение.
Также незамедлительно обратиться к врачу стоит при повышении температуры тела и треморе, пишет канал «Моя медицина».
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