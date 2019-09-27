Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина покрылась личинками из-за неопрятного мужа и умерла 

Lenta.ru 3 часа назад
Женщина покрылась личинками из-за мужа и умерла
Фото: Lenta.ru
Присяжные признали виновным 67-летнего англичанина Ричарда Уоллаха, который оставил больную раком жену умирать в ужасных условиях. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.
Уоллах проживал со своей женой в Ливерпуле. В 2017 году он пришел в местную больницу и сообщил, что его жене стало плохо и она упала. Он рассказал медикам, что не мог вызвать скорую, так как в их доме нет телефона. Парамедики прибыли в дом и ужаснулись состоянием пациентки. По их словам, это «худшее состояние, которое врачи когда-либо видели».
61-летняя Валери Уоллах сидела в заваленной мусором и хламом комнате. На ее теле были пролежни, между складками кожи завелись личинки, отметили медики. Тело пациентки было в фекалиях и моче, ее кожа местами отваливалась. Женщину сразу госпитализировали, однако она скончалась через 19 дней. Причиной смерти стал сепсис, который развился из-за пролежней. Уоллах также была больна раком молочной железы, что, вероятно, стало причиной ее беспомощности, ей требовался уход.
Доктора добавили, что когда сообщили в больнице мужу о вероятной смерти супруги, он попросил разобраться с его проблемой. Мужчина начал жаловаться, что вот уже несколько недель его мучает запор.
На суде мужчина отрицал свою вину и сказал, что обижен на обвинения. Уоллах объяснил беспорядок в доме неопрятностью и сказал, что не знал о состоянии жены. В четверг, 26 сентября, суд присяжных признал англичанина виновным в непредумышленном убийстве по неосторожности. Все время до вынесения приговора мужчина продолжал жить в той комнате, в которой умерла его жена.
Как прожить на несколько десятилетий дольше
Последние новости
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома» В Польше назвали трагедией работу «Газпрома» В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах США расширили санкции против России США расширили санкции против России
Комментарии40
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок остался без руки по ошибке врачей
Ребенок остался без руки по ошибке врачей
Незаметные сигналы больной печени
Незаметные сигналы больной печени
Назван внешний признак здоровья в любом возрасте
Назван внешний признак здоровья в любом возрасте1
Что нельзя делать в дни магнитных бурь
Что нельзя делать в дни магнитных бурь
Врач рассказал о пользе лимонада
Врач рассказал о пользе лимонада
Видео
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
На каком боку лучше всего спать
01:39
На каком боку лучше всего спать
Наука
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Как прожить на несколько десятилетий дольше
06:09
Как прожить на несколько десятилетий дольше
ЗОЖ
«Девочка-Бэтмен» едет в Россию
03:27
«Девочка-Бэтмен» едет в Россию
Новости Болезни и лекарства
Чем обернется экономия на лекарствах
10:00
Чем обернется экономия на лекарствах
ЗОЖ
Прояснены причины гиперсексуальности
02:30
Прояснены причины гиперсексуальности
Новости
Что будет с онкологической помощью в России
00:50
Что будет с онкологической помощью в России
Новости
Россияне стали жить дольше на 8 лет
00:59
Россияне стали жить дольше на 8 лет
Новости
Курение вейпа может привести к летальному исходу
00:55
Курение вейпа может привести к летальному исходу
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение