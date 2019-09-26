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Врачи рассказали, как избежать рака груди 

Парламентская газета 2 часа назад
Врачи рассказали, как избежать рака груди
Фото: Парламентская газета
По мнению американских специалистов, определенный образ жизни помогает женщинам предотвратить более 30% случаев развития онкологии. Об этом сообщает «МИР 24».
На территории России ежегодно диагностируется более 54 000 случаев развития онкологии молочной железы у женщин. Очень часто женщины обращаются за помощью медиков в крайне запущенных стадиях, когда помочь может только радикальное лечение.
Как отмечают специалисты, порядка 15% женщин имеют генетическую предрасположенность к раку груди. К аномалиям также может привести травмирование молочной железы, ведение пассивного образа жизни, курение.
Врачи подчеркнули, что для профилактики рака молочной железы полезны физические нагрузки. Согласно подсчётам, каждого восьмого случая рака груди можно было бы избежать, уделяй женщины чуть больше внимания физкультуре. Также стоит не забывать о рационе и включить в своё меню больше свежих фруктов и овощей.
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