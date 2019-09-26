Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужское бесплодие связали с повышенным риском рака 

Medical Note + ещё 1 2 часа назад
Мужское бесплодие связали с повышенным риском рака
Фото: Medical Note
Мужчины, воспользовавшиеся вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ), имеют более высокий риск рака предстательной железы. К такому выводу пришла группа ученых из Лундского университета в Швеции и Медицинского университета Софии в Болгарии. Исследование опубликовано в British Medical Journal.
Ученые проанализировали данные 1,18 миллиона шведских мужчин, впервые ставших отцами с помощью ВРТ в период с 1994 по 2014 год. В исследовании рассматривались такие методы лечения бесплодия, как ИКСИ (интрацитоплазмическая инъекция сперматозоида) и ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).
У мужчин, прошедших через процедуру ИКСИ, рак предстательной железы диагностировался на 64% чаще. Риск этого онкозаболевания возрастал на 33% в случае, если отцовство стало возможным благодаря ЭКО. Вероятность того, что диагноз будет поставлен в возрасте до 55 лет, в обоих случаях возрастал до 86%.
Профессор Аллан Пейси отмечает, что бесплодие может стать маркером будущих проблем со здоровьем у мужчин — это подтверждают многочисленные исследования. Однако точная связь между раком простаты и бесплодием неясна.
Одной из возможных причин ученые счиают генетические «аномалии» в Y-хромосоме. Известно, что делеции (хромосомные перестройки) ДНК в этой хромосоме вызывают мужское бесплодие, тогда как гены в ней же связаны с раком предстательной железы.
Исследователи считают, что мужчины, проходившие лечение по поводу бесплодия, входят в группу риска, а потому должны быть обследованы особенно тщательно.
Как прожить на несколько десятилетий дольше
Medical Note: последние новости
Найдена альтернатива препаратам от облысения Найдена альтернатива препаратам от облысения Названо привычное состояние, которое грозит воспалением кишечника Названо привычное состояние, которое грозит воспалением кишечника Эксперт рассказал об опасности для жизни паров картофеля Эксперт рассказал об опасности для жизни паров картофеля
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как стать донором крови
Как стать донором крови
Что происходит с организмом после отказа от сигарет
Что происходит с организмом после отказа от сигарет1
Родинки девочки оказались симптомом опухоли мозга
Родинки девочки оказались симптомом опухоли мозга
Диетолог посоветовал продукты для гипертоников
Диетолог посоветовал продукты для гипертоников2
Какими болезнями болеют раз в жизни
Какими болезнями болеют раз в жизни5
Видео
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
На каком боку лучше всего спать
01:39
На каком боку лучше всего спать
Наука
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Как прожить на несколько десятилетий дольше
06:09
Как прожить на несколько десятилетий дольше
ЗОЖ
«Девочка-Бэтмен» едет в Россию
03:27
«Девочка-Бэтмен» едет в Россию
Новости Болезни и лекарства
Чем обернется экономия на лекарствах
10:00
Чем обернется экономия на лекарствах
ЗОЖ
Прояснены причины гиперсексуальности
02:30
Прояснены причины гиперсексуальности
Новости
Что будет с онкологической помощью в России
00:50
Что будет с онкологической помощью в России
Новости
Россияне стали жить дольше на 8 лет
00:59
Россияне стали жить дольше на 8 лет
Новости
Курение вейпа может привести к летальному исходу
00:55
Курение вейпа может привести к летальному исходу
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение