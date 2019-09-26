Мужское бесплодие связали с повышенным риском рака

Мужчины, воспользовавшиеся вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ), имеют более высокий риск рака предстательной железы. К такому выводу пришла группа ученых из Лундского университета в Швеции и Медицинского университета Софии в Болгарии. Исследование опубликовано в British Medical Journal.

Ученые проанализировали данные 1,18 миллиона шведских мужчин, впервые ставших отцами с помощью ВРТ в период с 1994 по 2014 год. В исследовании рассматривались такие методы лечения бесплодия, как ИКСИ (интрацитоплазмическая инъекция сперматозоида) и ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

У мужчин, прошедших через процедуру ИКСИ, рак предстательной железы диагностировался на 64% чаще. Риск этого онкозаболевания возрастал на 33% в случае, если отцовство стало возможным благодаря ЭКО. Вероятность того, что диагноз будет поставлен в возрасте до 55 лет, в обоих случаях возрастал до 86%.

Профессор Аллан Пейси отмечает, что бесплодие может стать маркером будущих проблем со здоровьем у мужчин — это подтверждают многочисленные исследования. Однако точная связь между раком простаты и бесплодием неясна.

Одной из возможных причин ученые счиают генетические «аномалии» в Y-хромосоме. Известно, что делеции (хромосомные перестройки) ДНК в этой хромосоме вызывают мужское бесплодие, тогда как гены в ней же связаны с раком предстательной железы.

Исследователи считают, что мужчины, проходившие лечение по поводу бесплодия, входят в группу риска, а потому должны быть обследованы особенно тщательно.