Из-за газировки мужчина чуть не лишился руки

Мужчина ежедневно пил две бутылки газировки и чуть не потерял руку

Мужчина из Малайзии едва не лишился руки из-за своей любви к газированным напиткам.

Так, 56-летний Мод Размн Мохамед ежедневно выпивал по две банки гаировки в день, находясь на работе. И это минимум.

Малайзиец пил так много вредных сладких напитков, что у него развился диабет, и он начал падать в обморок прямо в офисе.

Вскоре после того, как врачи поставили диагноз, на спине у мужчины появился огромный нарыв. Но он расказал об этом медикам только тогда, когда гангрена разошлась по правой руке, и под раной уже была видна кость.

В ходе срочной операции специалисты вырезали пораженную кожу, устранили гной и вели большую дозу антибиотиков.

В итоге мужчине удалось спасти руку, однако она потеряла возможность полноценно функционировать. Работать на прежнем месте малайзиец больше не сможет.

Сейчас он страдает от болей в спине, но обещает врачам уменьшить количество сладкго в своем рационе.