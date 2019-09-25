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Мужчина ежедневно пил две бутылки газировки и чуть не потерял руку 

Рамблер 3 часа назад
Из-за газировки мужчина чуть не лишился руки
Фото: depositphotos.com
Мужчина из Малайзии едва не лишился руки из-за своей любви к газированным напиткам.
Так, 56-летний Мод Размн Мохамед ежедневно выпивал по две банки гаировки в день, находясь на работе. И это минимум.
Малайзиец пил так много вредных сладких напитков, что у него развился диабет, и он начал падать в обморок прямо в офисе.
Вскоре после того, как врачи поставили диагноз, на спине у мужчины появился огромный нарыв. Но он расказал об этом медикам только тогда, когда гангрена разошлась по правой руке, и под раной уже была видна кость.
В ходе срочной операции специалисты вырезали пораженную кожу, устранили гной и вели большую дозу антибиотиков.
В итоге мужчине удалось спасти руку, однако она потеряла возможность полноценно функционировать. Работать на прежнем месте малайзиец больше не сможет.
Сейчас он страдает от болей в спине, но обещает врачам уменьшить количество сладкго в своем рационе.
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