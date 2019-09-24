Российские врачи научились лечить рак кишечника

Видео рассказывает о достижении российских врачей: они научились лечить рак кишечника. Новая методика, подразумевающая прицельно облучение раковых клеток, отрабатывается в Национальном исследовательском центре имени Блохина, куда больные зачастую поступают с запущенными болезными. По словам специалистов, после прохождения лечения по новой методике большинству пациентов с колоректальным раком даже не потребуется операция. Подробности смотрите в ролике.