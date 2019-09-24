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Российские врачи научились лечить онкологию без удаления органа 

Мир24 + ещё 1 4 часа назад
В России научились лечить рак без удаления органа
Фото: Мир24
Российские врачи внедряют новые стандарты лечения рака кишечника. Эффективную методику разработали в Национальном исследовательском центре им. Блохина. Онкологи применяют комбинированную химиолучевую терапию. Сначала при помощи точечного облучения убивают раковые клетки. Через 6-12 месяцев наблюдения пациенту подбирают препараты для химиотерапии. Такой метод позволяет больным с раком кишечника избежать операции по удалению органа. Лечение по новой методике прошли уже 60 человек. Отрицательного эффекта у них не выявлено.
Насколько уникальна эта методика, в студии телеканала «МИР 24» рассказал заведующий колопроктологическим отделением НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, кандидат медицинских наук Заман Мамедли.
— В вашем центре успешно лечат рак кишечника. Расскажите подробнее о методах.
Заман Мамедли: Любая методика, которая приводит к улучшению результата, уникальна. То, о чем мы говорим сейчас, было невозможно 20 лет назад. Любое онкологическое заболевание лечится. Чем раньше пациент обратится к онкологу, тем лучше будет результат лечения. По факту получается, что мы к автомобилю относимся с большим трепетом, чем к собственному организму. Если человек будет ежегодно проходить обследование, то рак можно будет выявить на ранней стадии. В этом случае вероятность излечения практически 100%.
— В этом глобальном эксперименте участвуют онкологи из 50 стран.
Заман Мамедли: Да. Эксперимент начался в 2004 году, когда появились современные лучевые установки. Доза лучевой терапии, которая подводится к организму, не распыляется в здоровых тканях, а попадает туда, где располагается опухоль. В результате пациенты через 8-12 недель после лучевой терапии приходят на операцию, мы смотрим и не видим опухоль. Раньше таких больных оперировали, потому что считали, что опухоль все равно вырастет через год-два. Потом появились экспериментаторы, которые предложили не удалять вылеченный орган.
Наш центр — единственная клиника в России, которая участвует в этом исследовании. Все это благодаря прогрессивному мышлению нашего руководства. Мы пошли по страховочному пути — не стали пациенту удалять весь пораженный орган, а через естественные отверстия вводили миниатюрные инструменты и удаляли часть органа, где были поражены ткани. Зона, где была опухоль, ушивается. Операция занимает час, пациента выписывают не третьи-пятые сутки. Мы лечим прямую кишку, а ее удаление — это резкое падение качества жизни: невозможность выполнения многих работ, недержание и так далее. Ее сохранение позволяют человеку жить полноценной жизнью.
Российские врачи научились лечить рак кишечника
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